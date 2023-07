El Tiempo - 15/07/23 - RTVE.es

En gran parte del país predominarán cielos poco nubosos sin precipitaciones. No obstante, por el paso de un frente atlántico, se esperan cielos nubosos y lluvias, en general débiles, en Galicia y área cantábrica. A lo largo del día tenderán a desplazarse de oeste a este, remitiendo en litorales, con chubascos en el interior y afectando al Pirineo, a la vez que se abrirán cada vez más claros en Galicia. Intervalos de nubes bajas matinales en otras zonas del oeste y noroeste peninsular, así como en litorales mediterráneos. También se esperan intervalos de nubes medias y altas en el sureste y Baleares, así como intervalos dispersos de nubes de evolución en zonas de interior de los tercios norte y este, sin descartar algún chubasco aislado o tormenta seca ocasional en zonas del este. En Canarias, nubes bajas en el norte de las islas sin descartar alguna lluvia débil en la segunda mitad del día.



Probables brumas o bancos de niebla matinales en el interior noroeste y este y, después, en montaña del extremo norte. No se descartan calimas altas en el sureste peninsular, Melilla y Baleares.



Temperaturas mínimas en descenso en el interior del tercio norte y, notable, en Canarias. Máximas en aumento en el área mediterránea y en descenso en el resto, notable en Canarias interior así como, incluso extraordinario, en el centro norte peninsular. Se superarán los 34-36 grados en el interior de la mitad sureste peninsular y las mínimas no bajarán de 24-26 en litorales mediterráneos.



Alisios en Canarias con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes. Vientos de componente oeste en la Península con intervalos de fuerte en el Cantábrico y Estrecho, exceptuando el Levante y nordeste, donde serán de componentes sur y este, así como en Baleares, rolando a noroeste en el Ebro y, con intervalos de fuerte, en Ampurdán.