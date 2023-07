El Tiempo - 31/07/23 - RTVE.es

Sub

En gran parte del país predominarán cielos poco nubosos. No obstante, se formará nubosidad de evolución en el tercio oriental interior, con probabilidad de chubascos en el Pirineo oriental, sin descartarlos de forma dispersa en otras zonas interiores de Cataluña, interior de Valencia y en la Ibérica oriental. También se prevén nubes bajas matinales en el área mediterránea oriental, sin descartar precipitaciones aisladas en el sur de Valencia, norte de Alicante y oeste de Baleares. Asimismo, en el Cantábrico podrían darse intervalos de nubes bajas dispersas, y en el oeste de Galicia tenderá a nublarse al final, con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles en el noroeste de Galicia al final del día. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve y nubosidad media y alta en las islas occidentales.



Probables calimas altas en Canarias, sin descartarlas en Melilla. No se descartan nieblas matinales dispersas en zonas interiores de Galicia, este de la meseta Sur y Cádiz. Probables nieblas costeras en el litoral de la Andalucía mediterránea.



Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias y en el tercio norte de la Península y descenderán en el tercio sur. Se pueden superar los 34-36 grados en el interior de la mitad sur peninsular y en zonas de Canarias, incluso los 38-40 en el Guadalquivir. Las mínimas descenderán en el nordeste. No bajarán de 24-26 grados en litorales de la Comunidad Valenciana y en puntos de Andalucía.



Se esperan vientos de componente oeste en la vertiente atlántica, área del Estrecho y medio Ebro, y predominará la componente este en el área mediterránea. Alisios en Canarias, con rachas muy fuertes en los canales entre islas.