El Tiempo - 30/07/23 - RTVE.es

En gran parte del país predominarán cielos poco nubosos. No obstante, en el norte de Galicia y en el área cantábrica se esperan cielos nubosos, con posibles precipitaciones, más probables en el Cantábrico central y oriental, remitiendo en litorales y quedando solo aisladamente en el interior por la tarde. Asimismo, se formará nubosidad de evolución en el interior del tercio oriental, con probables chubascos en el Pirineo e Ibérica oriental, sin descartar tormenta seca en el interior sudeste. También se prevén nubes bajas matinales en otras zonas del tercio norte y área mediterránea oriental, con algunas precipitaciones aisladas ocasionales en Levante y Tarragona. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte de las islas y, por la tarde, nubosidad de evolución en el interior de Tenerife.



Posibles calimas en Melilla, sudeste y Baleares, así como calimas altas en Canarias. No se descartan nieblas matinales dispersas en zonas interiores de Galicia y en el alto Ebro, Pirineos, Ibérica oriental, zonas del interior de la comunidad valenciana y Cádiz, ni brumas costeras en el litoral de la Andalucía mediterránea.



Las temperaturas máximas tenderán a descender en el nordeste peninsular y aumentar en el oeste, Alborán y medianías de Canarias. Se superarán los 34-36 grados en la mitad sur interior, incluso los 38-40 en el Guadalquivir y Málaga. Las mínimas descenderán en el tercio norte y aumentarán en Andalucía. No bajarán de 24-26 grados en litorales mediterráneos orientales.



Se esperan vientos de componente norte en el tercio norte, poniente en el Estrecho y alisio en Canarias. Flojos en general en el resto, predominando la componente oeste en el resto de la vertiente atlántica y la este en el área mediterránea.