Posibilidad de tormentas localmente fuertes en zonas del extremo norte peninsular

Posibilidad de tormentas localmente fuertes en zonas del extremo norte peninsular Recomendado para todos los públicos Sub VO Sinopsis En Galicia, área cantábrica y noroeste de la Meseta norte, nuboso o cubierto con precipitaciones. Es probable que a lo largo del día la nubosidad y las precipitaciones, en forma débil y dispersa, también afecten al resto de la meseta Norte, Extremadura y extremo oeste de Andalucía. Intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna en el cuadrante noreste peninsular y Baleares, con posibilidad de algunos chubascos y tormentas, mas probables en la mitad norte de Aragón y Cataluña. En zonas del extremo norte peninsular podrían llegar a ser localmente fuertes. Predominio de cielos poco nubosos o con algún intervalo nuboso en el resto de la Península. En Canarias, intervalos nubosos, sin descartar algún chubasco en las islas de mayor relieve.



Probable presencia de calima en Baleares y Melilla.



Las temperaturas máximas bajarán, salvo en el extremo noroeste peninsular y Canarias, donde permanecerán con poco cambios; la bajada podrá ser notable en el noreste peninsular. Las mínimas también bajarán en la mitad oriental peninsular.



Viento de componente norte en el litoral de Galicia y en Canarias. Del suroeste en la vertiente atlántica, extremo oriental peninsular y Baleares, y del oeste en el litoral andaluz. De dirección variable en el resto.

