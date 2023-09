El Tiempo - 21/09/23 - RTVE.es

Se espera que un frente atlántico barra la Península, dejando abundante nubosidad y precipitaciones prácticamente generalizadas desplazándose de noroeste a sudeste. Éstas serán más intensas en Galicia y entorno cantábrico occidental, sin descartar que puedan llegar a fuertes y/o persistentes en la mitad noroeste de Galicia y en el oeste de Asturias, y siendo cada vez menos intensas a medida que avancen hacia el sudeste. Es poco probable que alcance los litorales mediterráneos peninsulares, y no se esperan en Baleares, donde predominarán cielos poco nubosos o con nubes altas. Tras el paso del frente se empezarán a abrir claros de noroeste a sureste, aunque con probabilidad de que en Galicia y Cantábrico sigan produciéndose chubascos ocasionales de menor intensidad. En Canarias intervalos nubosos en el norte de las montañosas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, y poco nuboso en el sur.



No se descartan bancos de niebla matinales dispersos en Cataluña, así como en zonas de montaña de la mitad oeste peninsular.



Temperaturas mínimas en aumento en Baleares y zonas del este peninsular, en general descendiendo en el resto. Sin cambios en Canarias. Máximas en aumento en áreas mediterráneas, con pocos cambios en Canarias y en descenso generalizado en el resto, que llegará a localmente notable en áreas del centro norte peninsular.



Se espera que soplen vientos moderados del oeste y suroeste en la Península y Baleares, que llegará a fuerte en el Cantábrico, y con intervalos de fuerte en Alborán, litorales de Galicia y sudeste peninsular. No se descartan rachas muy fuertes en Pirineos, entorno de la Ibérica, Galicia e interior del área cantábrica. Alisio en Canarias.