Ascenso de las temperaturas máximas salvo en el norte peninsular donde habrá chubascos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves un aumento general de las temperaturas máximas, salvo en el extremo noreste y el noroeste peninsular, donde descenderán y se esperan probables chubascos localmente fuertes en Asturias, Cantabria y País Vasco. En gran parte del interior peninsular, se prevén intervalos nubosos y nubosidad de evolución, menos abundantes cuanto más hacia el sureste, y con probabilidad de chubascos ocasionales, más intensos en Pirineos. En el noroeste peninsular se prevé cielo nuboso o con intervalos, con lluvias, chubascos y ocasionales tormentas, que podrán ser localmente fuertes en zonas montañosas del este de Asturias, Cantabria y País Vasco durante la tarde. Las temperaturas máximas tenderán a subir en general, aunque en el noroeste y extremo noreste podrán tender a un descenso.

