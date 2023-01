El Temps a Catalunya (26/01/2023) | RTVE Catalunya

El temps a Catalunya aquest dijous vindrà marcat pel sol i l'ambient més fred al migdia. El vent s'intensificarà, a ratxes moderades, als dos extrems i tindrem nuvolades als Ports i a la cara nord del Pirineu, on no es descarta algun floc de neu. El fred s'intensificarà els pròxims dies, però durant la setmana que ve, la temperatura pujarà de dia, en canvi, les nits seguiran molt fredes. A més, ara per ara, no es preveuen precipitacions a mig termini