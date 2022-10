El Temps a Catalunya (25/10/2022) | RTVE Catalunya

Continuem amb un estiuet atípic que fa setmanes que ens acompanya i que no s’acaba. De fet, estem a les portes d’un episodi inusualment càlid que entre avui i fins gairebé Tots Sants s’estendrà per bona part d’Europa. I és que la entrada d’aquesta massa càlida africana, farà que a 1500 metres d’altura, tinguem temperatures de 15 a 20º: valors fins a 10º superiors a la mitjana. Això que vol dir? Doncs que els propers dies, bona part d’Europa tindrà temperatures superiors a les que caldria esperar a finals d’octubre. En el cas de Catalunya, aquesta anomalia tèrmica serà molt notable entre dimecres, dijous i divendres, amb temperatures fins a 11º superiors a les habituals. Durant el cap de setmana les temperatures baixaran una miqueta... però arribarem a la Castanyada necessitant més la màniga curta que no pas els abrics. Altes temperatures associades a aquesta entrada de sud acompanyada d’aire càlid. Una entrada que és conseqüència de la interacció entre un anticicló de la Mediterrània i el reguitzell de borrasques que tenim sobre l’Atlàntic.