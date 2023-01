El Temps a Catalunya (25/01/2023) | RTVE Catalunya

Dimecres menys fred, amb més sol, però amb la ressaca de les nevades que ahir van emblanquinar moltes poblacions i que van deixar gruixos d’1 a 5 cm a moltes zones del Prelitoral, Catalunya Central, Ponent i una mica més generosos al Pirineu Oriental. La borrasca mediterrània que va afavorir aquest episodi de neu va camí del sud d’Itàlia i l’anticicló va guanyant protagonisme pel nord. Per tant, malgrat el pas d’alguns frontets... els propers dies en general, seran força estables, però també tornaran a ser gèlids. Perquè entre aquests dos centres d’acció canalitzaran una nova irrupció d’aire fred d’origen Polar, que entre dijous i diumenge afavorirà temperatures entre 3 i 8º inferiors a les habituals. La setmana vinent aquesta massa tant freda lentament s’enretira: acabarem el gener i començarem el febrer, amb el fred propi d’aquests mesos d’hivern.. i també amb una situació marcada per les altes pressions. Per tant amb poques possibilitats de pluja. De fet, segons el model europeu la setmana vinent tindrem menys precipitació de lo habitual. A partir de mitjans de febrer, quan apareixen aquestes taques verdes que indiquen que podria ser més humit i per tant tenir més precipitacions