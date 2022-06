Tenim per davant un cap de setmana llarg amb sol i alguns ruixats, i per una calor que es mantindrà força a ratlla. I això per què? Doncs per què a 1.500 metres d’alçada tindrem temperatures de 15 a 20 ºC. Una calor molt suportable que sembla que ens acompanyarà tot el que queda de juny, i de moment la calor més tòrrida anirà a parar cap a Itàlia. Una calor forta que ens queda lluny, ja que en altura continuarem sota la influència d'un solc d’aire fred i l’aproximació d’un front diumenge. Tot plegat afavorirà que també tinguem ruixats i tronades, sobretot durant les tardes. Per tant, tarda assolellada, però amb creixement de nuvolades al Pirineu i sobretot a les comarques gironines on descarregaran alguns ruixats, puntualment amb alguna tempesta. Vent del sud, mar remenada. I temperatures al voltant dels 30 ºC a les comarques del centre i sud, més frenades a les del Pirineu i nord-est.

Demà el dia començarà amb sol i alguns núvols baixos al Camp de Tarragona. Ara bé, a partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu i n’arribaran per Ponent i els Ports on descarregaran xàfecs localment intensos i amb alguna tempesta. Al vespre, també es formaran núvols baixos a prop de la costa. Vent del sud i mar moguda. I diumenge el vent girarà a llevant, serà més humit, i els núvols baixos augmentaran al litoral i prelitoral on el cel quedarà mig ennuvolat i fins i tot amb algun ruixat al Camp de Tarragona. A la tarda tindrem xàfecs intensos, amb tempesta i calamarsa per Ponent, Pirineu i Prepirineu més occidental, i no se’n descarta algun al prelitoral.

Les matinades del cap de setmana seran fresquetes i de molt bon dormir a l’interior i al Pirineu, mentre que a la costa les nits seran tropicals i difícilment baixarem dels 20 ºC. De dia, la calor serà poc intensa i les temperatures es mouran entre els 27 i els 32 ºC, fins i tot diumenge quedaran per sota dels 30 ºC en molts indrets, però s’intensificarà la sensació de xafogor