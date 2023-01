El Temps a Catalunya (24/01/2023) | RTVE Catalunya

El temps a Catalunya aquest dimarts vindrà marcat pels ruixats de neu a cotes baixes del litoral, prelitoral i a la Catalunya Central, per damunt dels 200 a 400 metres. A la tarda, els ruixats avançaran a les comarques del sud, on la cota de neu voltarà els 400 m. Al nord-est pujarà cap als 600/800 metres. Ambient fred tot el dia. Tramuntana i mestral als dos extrems i mala mar a la costa. Demà ja no nevarà i la temperatura pujarà, però els pròxims dies, els termòmetres tornaran a baixar i l'ambient es farà gèlid.