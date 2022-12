El Temps a Catalunya (23/12/2022) | RTVE Catalunya

Tranquil·la i càlida. Així ha estat la sortida de sol que ens ha regalat el cel d’aquest matí de divendres. Càlida no només pels colors del cel.. sinò també per les temperatures molt suaus per l'època. Suavitat atípica al desembre que respon al vent reescalfat i a l’entrada d'una massa d’aire càlid en superficie. Durant aquest cap de setmana de Nadal continuarem sota el domini l’anticicló que per una banda mantindrà allunyats els fronts de casa nostra i per l’altra, mantindrà el temps molt estable. Tot i que la persistencia de l’aire càlid en contrast amb un mar Mediterrani més fred, comportarà la formació de bancs de boira damunt del mar. Les altes pressions, en color vermell, ens seguiran acompanyant i garantinran l'estabilitat tot el que resta del 2022. I després d'una transitòria refrescada, per Cap d'Any, podria tornar-nos a a afectar una bombolla d'aire càlid.