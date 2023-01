El Temps a Catalunya (23/01/2023) | RTVE Catalunya

El temps a Catalunya ver marcat per un matí de dilluns les temperatures mínimes tornen a estar zero en molts indrets de Catalunya. Temperatures mínimes molt baixes que obliguen a activar avisos per fred gairebé a tot ell territori, especialment al Pirineu, per aquests registres de fins a -15 ºC. De fet, les d’ara són temperatures entre 3 i fins a 10 graus més baixes a les normals per aquestes alçades de gener. De dia, avui els hi costarà molt de pujar. I difícilment passaran dels 0/5 graus al Pirineu, dels 5/10 graus a l’interior i comarques del NE i dels 11/12 ºC a la costa central i sud. I tot sembla indicar que de cara a tota aquesta setmana, les temperatures mínimes continuaran per sota dels valors habituals, amb glaçades fortes al Pirineu i extenses a bona part de l’interior i puntuals en trams de la costa. A banda, aquest dilluns el vent afluixarà però no desapareixerà i demà dimarts podríem veure nevar a cotes de 200-400 metres tan sols del litoral i prelitoral. En uns minuts en parlem