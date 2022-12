El Temps a Catalunya (21/12/2022) | RTVE Catalunya

Aquesta nit, quan faltin 12 minuts per les 10, tindrem el solstici d’hivern… i això vol dir que començarà l’hivern astronòmic. Però de moment continuem amb temperatures que es resisteixen a ser hivernals. L’anticicló nadalenc, juntament amb el vent del sud i l’arribada d’una massa d’aire càlid afavoriran que aquests primers dies de l’hivern i aquesta primera part de les festes, tinguem temperatures primaverals. I és que en algunes poblacions els termòmetres rondaran al voltant o per sobre dels 20º. La setmana vinent baixaran i recuperarem la sensació d’hivern... però ho farem sota el domini de les altes pressions, per tant acabarem l’any amb un temps bastant estable.