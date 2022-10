El Temps a Catalunya (20/10/2022) | RTVE Catalunya

Estem atrapats en una dinàmica de núvols, boires, mínimes tropicals i màximes per sobre les habituals a mitjans de tardor. La novetat d’avui és que els núvols deixen pluja en algunes comarques. Aquests núvols corresponen a diferents línies frontals que van associades a l’Armand. Una enorme borrasca, situada sobre l’Atlàntic que, amb el seu gir antihorari, afavoreix l’arribada de “los vientos abregos o llovedores” a la meitat oest peninsular, on les precipitacions superaran els 300 litres. A Catalunya les pluges seran més discretes. Demà, l’Armand anirà allunyant-se cap al nord però... durant el cap de setmana es despenja una nova borrasca, que mantindrà la mateixa dinàmica: les pluges més abundants a l’oest peninsular i a casa nostra: núvols alts i mitjans, vent humit, pols sahariana i entrada d’aire càlid que arrenca del nord d’Àfrica i que durant el cap de setmana i tota la setmana vinent, ens portarà temperatures de gairebé 20º a 1500 metres d’altura. Per tant, la tardor continuarà sent càlida