El Temps a Catalunya (19/01/2023) | RTVE Catalunya

El temps hivernal ha arribat per quedar-se i a mesura que passin els dies el fred serà més intens. La baixada més contundent la patiran les temperatures mínimes i les properes matinades seran gèlides. Al Pirineu els termòmetres cauran per sota dels 10º negatius, les gelades seran intenses a l’interior... i s’estendran per bona part del territori, arribant a la costa. Una fredorada que va associada a l’arribada una massa freda que durant el cap de setmana s’intensificarà i anirà girant a Àrtica Continental. Per tant, l’aire que ens arribarà serà molt més fred i deixarà bona part d’Europa congelada. Una glopada gèlida que persistirà fins a final de la setmana vinent... o més. Un temps hivernal que avui va acompanyat novament de ventades fortes, mala mar... i el pas d’una petita però intensa borrasca, batejada amb el nom de Hannelore, que en les properes hores reactivarà la nevada al Pirineu i podrà deixar ruixats de neu o calabruix al Prepirineu, interior i Prelitoral amb una cota que rondarà els 500 metres. Una neu que se sumarà a l’acumulada durant aquesta setmana: gruixos d'uns 10 cm al Pirineu Oriental i de 30-50cm al Pirineu Occidental.