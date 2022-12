El Temps a Catalunya (13/12/2022) | RTVE Catalunya

El refrany diu: per Santa Llúcia un pas de puça. Per tant, avui tindrem 30 segons mes de claror... tot i que no ho notarem gaire, perquè tornarem a tenir un cel molt tapat, en principi sense nevades sorpresa ... però sí, amb una nova tongada de pluja. I això és una molt bona noticia... perquè aquesta aigua molt bona pel territori i pels sembrats d’hivern. Les pluges d’ahir van deixar en general de 5 a 15 litres, però a punts de Ponent, Catalunya Central i Prepirineu van acumular-se de 20 a 35 litres. Precipitacions que a bona part del Pirineu van ser en forma de neu per sota dels 700 metres i es van acumular gruixos de 3 a 6 cm. Una nevada a cotes baixes, no prevista, que es va produir perquè després de la entrada freda del cap de setmana, ahir va arribar un front càlid i no va fer vent, per tant no hi va haver barreja de capes d’aire. Això va afavorir que la cota de neu acabés baixant fins al fons de les valls. Aquest fenomen es coneix com l’estrat isoterm. Aquesta tarda tornarà a ploure perquè ens passarà per sobre una altra línia frontal, ara bé, arriba acompanyada de vent del sud i d’aire menys fred en altura...per tant, avui la cota de neu se situarà per sobre de 2000 metres. Demà, serà un dia de treva a l’espera de que dijous arribi el tercer front de la setmana.