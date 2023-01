El Temps a Catalunya (13/01/2023) | RTVE Catalunya

Teniu avui i el cap de setmana per anar preparant la roba d’abric... perquè la setmana vinent arriba l’hivern. De moment el què ha arribat avui són núvols alts i mitjans que des de la matinada emblanquinen el cel. Núvols associats a un front que ja marxa... deixant fins demà la situació dominada per l’anticicló. Diumenge, les altes pressions es desplacen cap a l’Atlàntic i això permetrà l’arribada d'un front bastant actiu, que obrirà les portes al vent del nord i aire més fred. Una entrada freda que serà més accentuada dilluns, persistirà i s’intensificarà a mitjans de la setmana vinent. Els primers dies serà una massa d’aire Polar Marítima (més humida)... però lentament girarà a Àrtica Continental (més seca i més freda) afavorint, que a 1500 metres d’altura, les temperatures baixin fins a 3º sota zero... lo que comportarà una Setmana dels Barbuts, realment freda. A l’arribada d'aquest fred hivernal...hi hem de sumar l'accentuada ondulació del Corrent en Jet que aportarà molta humitat a tota la meitat nord de la península, on les nevades seran persistents i abundants. A Catalunya aquestes nevades es concentraran al Pirineu, on es poden acumular gruixos de més d’un metre i mig de neu nova.