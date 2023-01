El Temps a Catalunya (11/01/2023) | RTVE Catalunya

Cel rogenc, pluja o vent... doncs bé, avui serà més vent que pluja... i tot conseqüència d’un front que s’aproxima per l’oest. De moment ens porta núvols alts i mitjans... i aquesta tarda ens portarà vent moderat. I és que es tracta d’un front desgastat, que ens passarà per sobre molt ràpidament (per tant no tindrà temps a deixar gaire pluja)... però sí que darrera seu entrarà vent del nord i aire més fred en altura. Demà, el front ja serà història, el vent anirà afluixant, però ... quedarà un ambient lleugerament més fred. Entre divendres i dissabte la situació quedarà novament dominada per l’anticicló i per la entrada de vent del sud. Per tant seran dos dies de temps tranquil i poc hivernal. A partir de diumenge les altes pressions s’enretiren cap a l’Atlàntic... i arriba un front que obrirà les portes a una massa d'aire, humit i molt fred, d’origen Àrtic. Tot plegat farà que tinguem una Setmana dels Barbuts marcada per unes temperatures notablement més hivernals, ventades i nevades persistents i abundants al Pirineu.