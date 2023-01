El Temps a Catalunya (10/01/2023) | RTVE Catalunya

Entre diumenge i ahir dilluns es va veure nevar per damunt dels 1.000 metres d’alçada, tot i això ha estat una nevada insuficient per revertir la manca de neu que hi ha al Pirineu. Hi posem dos exemples. A Malniu (+2.200), a la Cerdanya al desembre hi va nevar i es van acumular gruixos de 15/20 cm, però ara només hi ha 2 cm de neu, quan de mitjana n’hi hauria d’haver uns 20 o 25 cm. El mateix passa a Bonaigua on aquesta temporada els gruixos han estat sempre per sota de l’habitual. Ara només n’hi ha 29 cm, quan de mitjana n’hi hauria d’haver més de 70/80 cm de gruix.