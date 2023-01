El Temps a Catalunya (10/01/2023) | RTVE Catalunya

Aquest matí de dimarts, a banda d’un sol a estones enterbolit, hem tingut dos protagonistes: Per una banda, el fred hivernal i el retorn de les glaçades extenses i dels paisatges ben gebrats a bona part de l’interior, i per l’altra banda els altocúmuls lenticulars que s’han observat a primera hora del matí des de molts indrets del territori. Matí de gebrades en molts indrets i matí de núvols ondulats i en forma d’ovni afavorits per un vent que ja ha anat de baixa, i que ha permès que les temperatures baixessin entre 5 i 10º. comportant una matí fred, amb glaçades generalitzades des del Pirineu fins a la Depressió Central.