Aprofiteu la calor suportable d’aquest divendres, ja que durant el cap de setmana tornaran la calor intensa i les nits tropicals. I és que l’aire fred en altura que ha afavorit la inestabilitat de les últimes tardes i ha mantingut a ratlla les temperatures, marxa i lentament guanya protagonisme aquesta dorsal anticiclònica. Amb ella ho fan, l’estabilitat i també aquesta la càlida que arrenca del nord d’Àfrica i que, a 1500 metres d’altura, ens portarà novament temperatures de 20 a 25º. Valors elevats que implicaran una pujada intensa de les temperatures aquests primers dies de juliol. Diumenge seran fins a 8º més altes que avui. Una nova calorada que arribarà acompanyada de pols sahariana, que a Catalunya tindrà el seu màxim entre diumenge i dilluns, quan el cel tindrà un color força terrós.

De moment, aquesta tarda, farà sol arreu, la visibilitat serà molt bona i només creixeran nuvolades decoratives al Pirineu perquè no esperem precipitacions. El Mestral encalmarà i la Tramuntana anirà afluixant. Aquest vent del nord mantindrà frenades les temperatures al voltant dels 30º de forma generalitzada.

El cap de setmana. Demà, serà un dia dominat pel sol arreu, amb nuvolades de tarda al Pirineu i amb l’arribada de núvols alts per l’oest al vespre. Vent fluix i mar tranquil.la. Diumenge, tindrem el sol enterbolit de núvols alts i mitjans i també de pols sahariana, per tant el cel estarà de color terrós. Durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu que podran deixar alguns ruixats i algunes tronades. El vent girarà a sud. Aquesta matinada encara serà de bon dormir: fresca al Pirineu, agradable a l’interior i suau a la costa. La matinada de diumenge pujaran les temperatures i a l’interior ja rondaran entre els 15 i els 20º i a la costa entre 20 i 22º. De dia farà més calor. Demà, els termòmetres es mouran entre els 30 i els 35º, i diumenge, a la costa ja superarem els 30º i a l’interior s’enfilaran per sobre dels 35º. La calor serà intensa.