El Temps (21/10/22) | Cel enterbolit, menys ruixats i més calor

El temps a Catalunya aquest divendres vindrà marcat pel cel enterbolit i variable. A la tarda tindrem ruixats pel sud i prelitora. Les temperatures pujaran i assolirem els 24 a 28 ºC. Dissabte no plourà i tindrem molts núvols prims i diumenge arribaran més núvols i algunes pluges per l'oest. Les temperatures pujara i s'enfilaran per sobre els 25 ºC. Diumenge s'assoliran els 30 a l'interior de Girona.