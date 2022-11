El Temps (02/10/22) | Dimecres amb més regust de tardor i a l'espera de més fred

El temps a Catalunya aquest dimecres vindrà marcat per l'estabilitat, amb sol, tot i que amb més núvols, abundants al sud, on s'esperen alguns ruixats. Les temperatures recularan i es quedaran entre els 18 i els 24 ºC. Demà arribarà un front que deixarà més núvols, algunes pluges i neu al Pirineu, per damunt dels 1.500 metres. A més, a darrera hora, el vent de tramuntana i mestral s'intensificara. Divendres serà una jornada molt ventada gairebé arreu i, també, més freda. Els pròxims dies tindrem les temperatures més baixes del que portem de tardor.