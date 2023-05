El Temps a Catalunya (31/05/2023) | RTVE Catalunya

Dimecres marcat per la inestabilitat des de primera hora a les comarques del nord-est, però a partir de migdia els ruixats i les tempestes s’han estès per moltes comarques. Unes precipitacions que van associades a la combinació entre l’aire fred que tenim a 5500 metres d’altura i una borrasca Mediterrània que es envia vent humit de Gregal. Una situació d’inestabilitat que ens acompanyarà tota la setmana, perquè la persistència de l’anticicló al voltant de les Illes Britàniques mantindrà la combinació entre aquest aire fred en altura i la caloreta en superfície, afavorint la convectivitat de les tardes. Per tant demà, des de la matinada tindrem precipitacions a la meitat oest i durant el dia, aquests ruixats, localment amb tempesta, tornaran a estendre’s per bona part de Catalunya. De forma local es poden acumular de 20 a 30 litres en poca estona. Aquesta inestabilitat farà baixar fins a 5º les temperatures, que es quedaran amb uns frescos 20-25º. Valors fins a 4º inferiors a la mitjana de principis de juny