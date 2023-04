El Temps a Catalunya (31/03/2023) | RTVE Catalunya

El març s’acomiada amb sol, núvols, vent aponentat i amb caloreta atípica. Però l’abril arriba amb canvis de la ma d'un front que avui ens frega i que s’encarregarà de fer entrar el vent del nord i d’escombrar la massa d’aire càlid per fer entrar una de més freda durant el cap de setmana. A més, l’anticicló es traslladarà al nord d’Europa i ens enviarà línies d’inestabilitat que ens deixaran nevades, ruixats, fortes ventades i temperatures més baixes.

De moment, tarda de sol, cel enterbolit de núvols alts i mitgencs i alguns ruixats al l’extrem nord. Vent moderat i reescalfat de ponent que fa disparar les temperatures a prop de la costa, per tant, màximes de 24 a 29 ºC a les comarques del centre i del sud. Sens dubte, valors molt per sobre dels normals per l’època.

Dissabte de xàfecs localment intensos, amb tempesta i calamarsa al NE, nevades a la cara nord del Pirineu per damunt dels 1.200 m. i més sol com més cap al sud. Tot i que demà a la nit els ruixats també podrien acabar arribant. I diumenge la nevada serà copiosa al sector nord del Pirineu, però a la resta dominarà el sol amb algun ruixat de tarda al NE. Cap de setmana amb fort vent. Demà de Ponent a la meitat oest, i diumenge de Mestral al sud, i de Tramuntana l’Empordà on hi haurà mala mar, i als cims del Pirineu on hi haurà torb. Les matinades seran més fredes, sobretot la de diumenge, amb minimes pròximes als 0ºC al Pirineu, als 5 a l’interior i als 10 a la costa. Una refrescada que també notarem de dia, amb fred al Pirineu, i màximes de 18 a 23 ºC a la resta, però el vent incrementarà la sensació de fred.

I la Setmana Santa? Doncs almenys fins divendres, vindrà marcada pel temps estable, amb sol, alguns núvols i ara per ara sense pluja. Això sí, a les nits i de bon matí caldrà abrigar-se més, ja que reapareixeran les glaçades al Pirineu i a la resta les temperatures baixaran per sota dels 5 a 10ºC. I de dia, al Pirineu, l'ambient es mantindrà fresc i a la resta serà força agradable o suau amb màximes que es mouran entre els 17 i els 24 ºC. Al sol farà bonança.