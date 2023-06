El Temps a Catalunya (30/06/2023) | RTVE Catalunya

Tarda de nuvolades, ruixats intensos, amb tempesta i calamarsa a les comarques gironines, prelitoral central i nord del Maresme. Avui les temperatures baixen entre 3 i 7º, per tant màximes al voltant o per sota dels 30 ºC a tot arreu. De fet, els d’avui són valors entre 2 i 5º inferiors als habituals per l’època. El vent de mestral i tramuntana que ja ha deixat cops de 60 a més de 100 km/h als dos extrems, continuarà bufant durant a aquesta tarda i al Cap de Creus les onades superaran els 3 metres.

Demà el dia començarà amb sol, nuvols i plugims a la cara nord pirinenca i, durant la tarda, creixeran nuvolades al Pirineu i comarques del NE on tindrem algúns xàfecs o tronades. I diumenge, al matí tindrem núvols i alguns ruixats a la costa Central. Més sol a Ponent i al sud. I durant la tarda, de nou, descarregaran ruixats al Pirineu, Prepirineu i al NE. La matinades del cap de setmana seran fresques al Pirineu, agradables a l’interior i suaus a la costa, on diumenge tornarà a ser una nit tropical. I de dia, la temperatura es recupera, tot i això, la calor quedarà continguda al nord i est, mentre que a Ponent i al sud es farà més intensa amb màximes de 30 a 35 ºC.