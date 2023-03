El Temps a Catalunya (30/03/2023) | RTVE Catalunya

Primeres hores del dijous de cel enterbolit en moltes comarques I amb temperatures que a hores d’ara es disparen cap a l’interior. I es que avui tret de la costa on es manté l’ambient fresc, s’haurien d’assolir, previsiblement, els primers 30 ºC d’aquest 2023 cap a la Vall de l’Ebre i s’haurien de fregar cap Ponent i a la Catalunya Central. On estem parlant de valors entre 8 i 12º superiors als habituals per l’època.

Un dijous de desfilada de núvols alts i mitgencs, i de calor desbocada a l’interior associada a aquesta entrada d’aire càlid i al vent de Ponent que sobretot es reactivarà demà divendres, coincidint amb el pas d’aquest front que ens deixarà molts núvols i poc soroll, però será el desencadenant d’un canvi de temps. Al darrere seu, ja durant el cap de setmana, es despenjarà aquest solc d’aire fred en altura que comportarà ruixats i tempestes al NE, nevades al Pirineu i darrere seu, fortes ventades. Un vent del nord… que s’encarregarà d’allunyar-nos la massa d’aire càlid i de fer entrar una de més fresca durant el primer tram de la Setmana Santa, amb més fred cap l’est d’Europa i amb més caloreta al migdia a bona part de la península. Aquí a Catalunya durant el cap de setmana refrescarà amb fred al Pirineu i màximes de 19 a 24 ºC a la resta. Un ambient agradable però no càlid al migdia que es mantindrà durant els primers dies de la Setmana Santa. I ara com ara amb previsió d’un temps força estable, amb sol i alguns núvols prims almenys fins a mitjans de la Setmana Santa.