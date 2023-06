El Temps a Catalunya (29/06/2023) | RTVE Catalunya

De moment, tarda i vespre de nuvolades, ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, Catalunya Central, prelitoral, però també n’arribaran per Ponent i el sud. I totes elles avançaran fins a la costa a la nit. Hi ha avisos per que poden deixar entre 20 i 40 litres en poca estona, calamarsa, pedra gran i ventades molt fortes. Allà on plogui, la temperatura baixarà. Abans no ho faci.. calor, xafogor i màximes de 30 A 35 ºC. A mitjanit les tempestes podran ser fortes. Tot i que de matinada, tindran tendencia a desplaçar-se cap a la costa i comarques del NE. Demà divendres, bancs de boira matinals, més sol a l’oest i al sud i nuvolades al Pirineu i a les comarques gironines on cauran ruixats i alguna tempesta. Tindrem vent de mestral i tramuntana a ratxes de 60/80 km/h als dos extrems.. i al Cap de Creus, onades de més de 3 metres. La matinada serà entre 1 i 3º més fresca.. i baixarem fins als 10ºC al Pirineu, entre 14 i 18 ºC a l’interior i per sota dels 20 ºC en trams de la costa, cosa que s’agrairà. Una notable refrescada, també de dia, amb temperatures entre 2 i 6º més baixes. Per tant, demà el juny s’acomiadarà amb termòmetres de finals de maig, per tant amb màximes de 25 a 30 ºC.