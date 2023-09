El Temps a Catalunya (28/09/2023) | RTVE Catalunya

El dijous comença amb menys fresca. La temperatura mínima ha quedat més alta per la presència de núvols prims en les últimes hores i per l'aire càlid que tenim al damunt. Aquest matí no s'ha baixat dels 10º C al Pirineu, dels 14/18 ºC a l'interior i dels 18/21 ºC a la costa. Dijous tranquil, amb menys fresca matinal i temperatures més altes de dia. Els pròxims dies s’assoliran els 35 ºC a l’interior i l’octubre començarà amb calor de rècord. La borrasca Agnes deixa fortes ventades i grans onades a Irlanda i Regne Unit. I a Grècia la Borrasca Elies torna a deixar fortes pluges i inundacions.