El Temps a Catalunya (28/07/2023) | RTVE Catalunya

Després de la tempesta... arriba la calma. Per tant, divendres i cap de setmana marcats pel sol, la calor intensa i una lleugera inestabilitat de tarda. Res a veure amb les tempestes de les darreres hores. La primera tongada va arribar ahir a mitja tarda... i la segona, més severa, va entrar de nit per l’oest, va creuar tot Catalunya i va marxar de matinada pel NE. En general han deixat quantitats d’entre 5 a 10 litres... però en algunes zones de Ponent, Pirineu, Catalunya Central i Empordà els registren ronden entre 20 i gairebé 50 litres. La severitat d’aquestes tempestes va estar marcada... per les fortes ratxes de vent: superiors als 115 km/h, com a Alguaire o Berga. Però a cotes altes, van superar-se els 120-150km/h és el cas de Port del Comte o el Montsec d’Ares. Ventades de conseqüències negatives: arbres tombats i fruita a terra. I tempestes acompanyades de molt aparat elèctric: la xarxa de detecció de llamps del Meteocat va comptabilitat més de 23 mil llamps. D’aquests, 7000 van tocar terra. Una acusada inestabilitat que no desapareix (hi ha aire fred a les capes altes de l’atmosfera)... però sí que va a de baixa i quedarà reduïda a ruixats de tarda. I és que entre avui i diumenge qui guanya terreny és l’aire càlid, per tant, la calor s’intensifica.