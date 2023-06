El Temps a Catalunya (28/06/2023) | RTVE Catalunya

De moment, tarda de nuvolades, ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, Catalunya Central i al prelitoral. Fins i tot, al vespre podrien arribar desgastades a la costa. Compte perquè es poden deixar entre 20 i 40 litres en poca estona, calamarsa, pedra gran i fortes ventades. Avui la calor afluixa una mica, però es manté amb xafogor a la costa i màximes de 30 a més de 35 ºC a l’interior. Demà al matí insegur, amb clarianes i els primers ruixats, i tarda de xàfecs i tempestes al Pirieneu, Prepirineu, Catalunya Central i prelitoral. Al vespre n’entranran de fortes per l’oest. De fet, de nou podran deixar de 20 a 40 litres en 1 hora i anar acompanyades de fenomens severs com pedregades La pròxima nit tornarà ser càlida i tropical en molts indrets. I demà, les temperatures baixaran, però la calor es mantindrà amb valors de 30 a 35 ºC, combustible clau per les tempestes.