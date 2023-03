El Temps a Catalunya (28/03/2023) | RTVE Catalunya

L'aire fred de mica en mica s'enretirarà empés per l’entrada del vent del sud que impulsarà l’anticicló posicionat a l’est del mediterrani i que alhora demà s’encarregarà d’injectar-nos aquesta nova entrada d’aire càlid. Una nova calorada que tocarà sostre entre dijous i divendres. Ara bé, entre el cap de setmana i dimarts vinent entraría el vent del nord i una massa més freda que faria baixar les temperatures, per tornar-les a fer pujar a mitjans i finals de la setmana que ve. De fet, els mapes probabilistics que ofereix el model centreuropeu preveuen una Setmana Santa entre 1 i 3º més càlida de l’habitual a la península, però més freda al nord d’Europa. I pel que fa a precipitacions, fins aquest divendes no se n’esperen, però durrant el cap de setmana podrien arribar-ne al NE i en forma de neu al Pirineu. I la setmana que ve? Doncs fixeu-vos com els mapes de probabilitats, en aquest cas, apunten a una Setmana Santa un 10% més seca del normal cap a l’Ebre i a la meitat est.

Tarda amb obertura de grans clarianes, amb sol arreu i restes de núvols a la costa. Temperatures més frenades i fresques al litoral i prelitoral, pugen al Pirineu i s’assoleixen als 22/24ºC cap a Ponent. Demà núvols baixos matinals al Camp de Tarragona, boirines interiors, però amb sol i núvols prims la resta del dia a tot arreu. Vent de garbí amb alguna ratxa moderada a la costa on tindrem alteració marítima. La matinada serà menys freda amb mínimes de 7 a 12 ºC. Mentre que de dia, a la costa es mantindran per sota dels 20 ºC, però a l’interior es dispararan fins els 23 a 27 ºC. On entre dijous i divendres la calor es dispararà amb màximes de 25 a més de 30 ºC. Uns 10º per damunt del que tocaria.