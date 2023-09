El Temps a Catalunya (27/09/2023) | RTVE Catalunya

La borrasca Agnes s'aprofundeix sobre l'Atlàntic per un procés de ciclogènesi explosiva i es preveuen fortes ventades i pluges abundants a les Illes Britàniques. A Catalunya ens enviarà alguns núvols prims. Tot plegat, ara amb fresca matinal a l'interior i Pirineu. Dimecres tranquil amb sol, núvols prims i contrastos de temperatura. La calor quedarà desbocada a finals de setmana i, de moment, sense perspectives de pluja els pròxims dies. A l'Àrtic s'assoleix la 6a extensió de gel marí més baixa en 45 anys i a l'Antàrtida, on just ha acabat l'hivern, ha estat la màxima extensió de gel anual més baixa des de 1979.