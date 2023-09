El Temps a Catalunya (27/09/2023) | RTVE Catalunya

Matins de tardor i migdies d’estiu. Estem en aquella època en que cal sortir de casa vestits com les cebes: per capes. i anar posant i traient roba segons l’hora del dia. El temps continua molt estable: a casa nostra la situació continua dominada per les altes pressions. Una dorsal anticiclònica està afavorint molta estabilitat atmosfèrica i que la massa càlida que tenim a damunt es reescalfi dia rere dia. Una dorsal que ens acompanyarà fins a principis d’octubre afavorint més aviat un episodi de calor excepcional... que no pas un estiuet de Sant Miquel. I és que els propers dies les temperatures pujaran de forma desbocada: a la costa rondaran els 30º, a l’interior s’enfilaran per sobre dels 35º i en algunes zones de Ponent i la Vall de l’Ebre arribaran als 38º. Les nits i matinades deixaran de ser fresques...i passaran a ser suaus a l’interior i càlides al litoral, on recuperarem les Nits Tropicals