El Temps a Catalunya (27/06/2023) | RTVE Catalunya

La passada nit a tornat a ser tropical i gairebé tòrrida a la costa. De fet, les pròximes dues matinades continuaran molt càlides i de molt mal dormir en moltes poblacions. En canvi, entre divendres i dissabte, la refrescada nocturna serà notable al Pirineu i a l’interior, i a molts trams de la costa es baixarà dels 20 ºC. I es que de mica en mica, la posició del centre de l’anticicló sobre l’Atlàntic, farà entrar el vent del nord que a més d'afavorir ruixats de tarda, ajudarà a enretirar lentament la massa d’aire càlid. Ara bé, s'aproxima un front l que ens creuarà entre dijous i divendres. Ho farà amb aquest solc d’aire fred en altura que en combinar-se amb l’aire càlid comportarà forts xàfecs i tempestes més extenses. A més, l’entrada d’aire més fresc farà baixar els termòmetres entre 5 i 10 ºC i ens plantarem al divendres amb màximes per sota dels 30 en molts indrets. Per tant, passarem de valors per sobre als habituals, a temperatures fins a 5º per sota a la mitjana climàtica a finals de juny.