El Temps a Catalunya (27/03/2023) | RTVE Catalunya

Tarda de sol i nuvolades al Pirineu i comarques interiors del NE. Temperatures més frenades, sobretot a la costa, amb màximes entre els 18 i els 22 ºC. El vent de tramuntana i mestral que sobretot de matinda ha deixat cops de 80/100 km/h als dos extrems i als cims del Pirineu Durant la tarda anirà perdent intensitat i fixeu-vos com de matinada i demà al matí a la costa,entrarà el vent de mar cap a terra, per tant, més humit. Això vol dir que demà fins al migdia, el cel quedarà mig ennuvolat al litoral, sobretot de Barcelona on pot caure algún ruixat. Durant la tarda però, el sol s’acabarà imposant a tot arreu. De bon matí hi glaçarà al Pirineu... a l’interior les mínimes baixaran fins els 5 i 10º.. i per damunt dels 10 a la costa. I de dia, les màximes pujaran al Pirineu on s’assoliran els 20 C. A Ponent farà caloreta amb 22/24 ºC, mentre que al litoral i prelitoral, les temperatures quedaran frenades als 16/18 ºC i l’ambient será fresc.