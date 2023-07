El Temps a Catalunya (26/07/2023) | RTVE Catalunya

Dimecres de cel canviant i calor discreta. De fet, l’arribada d’una massa d’aire més temperada en altura, el vent del nord i la formació de núvols, han afavorit una de les matinades de més bon dormir d’aquest estiu. Al Pirineu ha fet fred (mínimes inferiors als 10º)... a l’interior, fresca... i a la costa l’ambient ha estat suau i poc xafogós. A partir de demà, una massa càlida tornarà a guanyar extensió i a 1500 metres d’altitud, les temperatures s’enfilaran novament per sobre dels 20º. Per tant, en superfície, la calor s’anirà intensificant, sobretot a final de setmana. Però demà el contrast entre aquest aire més càlid i la presència d’aire fred a les capes altes de l’atmosfera afavorirà una tongada de tempestes, sobretot a partir del vespre, arribaran ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu Occidental i a Ponent... que de nit i matinada s’estendran a d’altres comarques del centre i del nord. Localment poden ser precipitacions intenses, acompanyades de pedra, calamarsa i fortes ventades. Hi ha avisos activats en aquest sentit