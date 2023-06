El Temps a Catalunya (26/06/2023) | RTVE Catalunya

Avui hem viscut la nit més càlida del que portem d'any. Una nit tropical en molts indrets i la primera nit tòrrida amb mínimes per damunt dels 25 ºC a Barcelona i a l’Alt Empordà. Elevadíssimes temperatures que responen al vent reeescalfat, però sobretot a la massa d’aire estable i molt càlida que tenim al damunt. Una calorada amb data de caducitat. Els pròxims dies lentament s'enretirarà i, alhora, per l’Atlàntic, s’aproparà aquest solc d’aire fred que divendres ens portarà un canvi de temps. Per tant, les pròximes tardes seguirem amb xàfecs i tronades de calor a l’interior i Pirineu. I serà divendres quan les tempestes podrien ser més extenses i intenses. I les temperatures? La calor anirà afluixant, però no desapareixerà. I no serà fins divendres quan la refrescada sigui més evident amb màximes de 25 a 30 ºC. Abans, però, continuaran les nits de molt mal dormir, sobretot a la costa. A Barcelona, fins dijous, les nits continuaran tòrrides.