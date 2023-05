El Temps a Catalunya (26/05/2023) | RTVE Catalunya

Després de quatre caps de setmana de ruixats, tempestes i fresca... aquest tindrem més estones de sol, més caloreta i un territori ben remullat. Aquesta setmana ha estat la més plujosa dels últims mesos. Des de dilluns i fins ahir ha plogut pràcticament a tot Catalunya. En general s’han acumulat entre 30 i 60 litres. On menys pluja ha caigut és a Ponent... i on més, a punts de la Catalunya Central, Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona, on superen els 100 litres. Unes pluges que, per una banda, es troben amb un terreny molt sec i per altra banda, són convectives (cauen de forma molt local i intensa). Per tant, reguen el territori... però no incrementen el nivell dels pantans, però en frenen el seu descens. Les reserves hídriques es mantenen al 25% . Precipitacions que tant avui com el cap de setmana seran més discretes, perquè la DANA que ens ha afectat les darreres hores, marxa cap a l’oest peninsular. En aquesta posició manté una lleugera inestabilitat de tarda, però sobretot afavoreix l’arribada de núvols alts, de pols en suspensió i també d’aire més càlid que farà pujar les temperatures.