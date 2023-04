El Temps a Catalunya (27/04/2023) | RTVE Catalunya

Calor excepcional a l'abril que respon a l’entrada d’una massa d’aire molt càlid que de nou es combina amb l’arribada de núvols alts i mitgencs. Una entrada càlida que s’accentuarà durant les pròximes hores i es combinarà amb l’estabilitat anticiclónica i amb la forta insolació d’aquesta época de l’any afavorint una escalada dels termòmetres.

Una calorada atípica que s’allargarà fins demà al migdia coicindint amb l’arribada d’un front que escombrarà la massa càlida, comportant un sobtat canvi de temps, dissabte a la tarda,amb forts xàfecs, tempestes i l’entrada del vent del nord. Durant el pont de l'1 de maig, l’entrada d’un solc fred en altura ens deixarà menys calor i un temps insegur i canviant, amb risc de ruixats i tronades.

Després d'una matinada suau amb mínimes de 10 a més de 15 ºC, per tant, entre 4 i 8º més càlida de l’habitual. De dia, les màximes seguirán pujant, fins als 20 a 25 ºC a la costa i fins als 28 a 32 ºC cap a l’interior on dissabte la calor tocarà sostre amb màximes de 30 a 35 ºC. Valors fins a 13º per damunt als habituals.