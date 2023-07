El Temps a Catalunya (25/07/2023) | RTVE Catalunya

Avui, la majoria de nosaltres, ens reconciliarem amb l’estiu. La matinada ha estat fresca al Pirineu i de molt bon dormir a la resta de comarques (amb mínimes per sota dels 20º). L’excepció: la costa, on s'han mantingut entre 21-24º i amb molta xafogor. Les temperatures màximes baixaran, entre 2 i 7º respecte ahir. Per tant, en general es quedaran al voltant o per sota dels 30º. A excepció també de la costa central i sud, on el vent de Ponent les enfilarà fins als 32-34º. De fet, exceptuant aquest tram de la costa... avui tindrem temperatures inferiors a les habituals per l’època. Perquè aquesta refrescada? Per un canvi de masses d’aire. La massa càlida s’enretira cap a la Mediterrània Oriental... i a casa nostra arriba una massa d’aire més temperada, acompanyada de vent del nord, més fresc i sec i de petites cues de front que afavoriran un temps lleugerament més insegur. I què passarà els propers dies? Doncs que almenys fins a finals de juliol, a 1500 metres d’altitud tindrem temperatures de 20 a 25º. Per tant, farà calor d’estiu... però serà més raonable.