El Temps a Catalunya (25/05/2023) | RTVE Catalunya

Dijous de paraigües i jaquetes a tot arreu. De matinada les precipitacions s’han concentrat a l’àrea pirinenca... i durant el matí, els ruixats i tempestes, han descarregat localment amb intensitat a diverses zones del litoral i prelitoral. Fins a migdia s’han acumulat entre 10 i més 40 litres, la majoria caiguts en ben poca estona, a moltes poblacions tant de la Costa Central com de la Costa Brava. Precipitacions que, des de migdia, durant la tarda i fins al vespre, s’estendran arreu de Catalunya. I compte perquè aquests ruixats i tempestes localment poden tornar a descarregar amb intensitat torrencial. Els avisos per quantitats superiors als 20 litres en una hora, per pedra i calamarsa estant activats pràcticament a totes les comarques. Inestabilitat acusada que afavorirà temperatures fins a 6º més baixes que ahir... per tant, avui els termòmetres es quedaran al voltant o per sota dels 20º arreu i la sensació de fresca serà notable. Temperatures fins a 7º inferiors a les habituals a finals de maig. Una refrescada i una inestabilitat convectiva que són conseqüència d’aquesta petita DANA, procedent de Centreuropa, que avui passa pel nord de la península i que porta associada una temperatura de fins a 24º sota zero.