El Temps a Catalunya (25/04/2023) | RTVE Catalunya

Tarda de sol i núvols prims i nuvolades al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya Central i interior de Girona on descarragaran ruixats i alguna tempesta. Vent aponentat i reescalfat que deixa temperatures més altes amb màximes de 25 a 30 ºC a les comarques interiors i del sud, i entre els 20 i 25 a la resta. Demà tornarà a ser un dia de sol enterbolit de núvols prims, núvols baixos al litoral sud i més núvols i nous ruixats concentrats a l'extrem nord. A primera hora caldrà abrigar-se poc, ja que no es baixarà dels 10 i 15 ºC en molts indrets. I de dia, les temperatures recularan a la Costa Daurada on entrarà la marinada fresca. Per tant, tindrem màximes de 20 ºC al litoral i al Pirineu. En canvi uns càlids 25 a 30 a l’interior.