El Temps a Catalunya (24/05/2023) | RTVE Catalunya

Dimecres primaveral: mati de sol... tarda amb nuvolades, ruixats i tempestes que, com ahir, localment poden ser molt intenses. Precipitacions associades a aquest embossament d’aire fred en altura que avui ens envia una altra línia d’inestabilitat. Demà serà el dia d’aquesta setmana en què les pluges seran més intenses i més extenses... perquè arriba aquesta nova DANA des del nord d’Europa que reactivarà notablement la inestabilitat. Des de primera hora el cel estarà entre variable i molt tapat arreu i cauran els primers ruixats i tempestes a prop de la costa. Durant el dia les precipitacions arribaran a qualsevol punt del territori. Localment seran molt intenses. Hi ha avisos activats per intensitats superiors als 20 litres en una hora, per pedra i calamarsa. A final del dia es poden acumular de 20 a 40 litres a moltes comarques, les més abundants cap a la Catalunya Central