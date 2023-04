El Temps a Catalunya (24/04/2023) | RTVE Catalunya

Tarda de sol enterbolit de núvols prims, nuvols baixos a la costa, i nuvolades al Pirineu i comarques del NE on descarregaran alguns ruixats. Termòmetres al voltant dels 20 a 25ºC, més altes a Ponent i a la Vall de l’Ebre, amb calor i màximes de fins a 30 ºC. Demà matí de cel enterbolit o blanquinós per núvols alts i mitgencs...I tarda de nuvolades al Pirineu, Prepirineu, comarques gironines i de l’interior de Barcelona on descarregaran ruixats, localment amb alguna tempesta. La matinada tornarà a ser poc freda al Pirineu, fresca o suau a la resta. I de dia, el vent moderat de ponent farà pujar les temperatures fins a uns calorosos 28/32 ºC a la Catalunya Central, a Ponent i a la Vall de l’Ebre. Altes temperatures, vent sec i reescalfat, i una sequera extrema que tant avui com demà ens deixaran un risc d’incendi molt alt o extrem en moltes comarques.