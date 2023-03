El Temps a Catalunya (24/03/2023) | RTVE Catalunya

Aquesta tarda de divendres, el sol encara estarà enterbolit cap al nord i est pel pas de núvols alts i mitgencs, i amb nuvolades i alguns ruixats al Pirineu. Vent de ponent i màximes avui disparades al litoral i prelitoral amb més de 24/26 ºC. Demà dissabte cel variable de núvols baixos a prop de la costa, més sol i núvols a la resta. I diumenge algún banc matinal, força sol la resta del dia, però amb nuvolades i alguns ruixats a l’extrem nord i amb neu a la cara nord pirinenca per sota dels 1.600 metres. Pel que fa el vent,demà bufarà entre garbí i mitjorn, mentre que diumenge el vent de ponent i mestral s’intensificarà a cops de 70 a més de 90 km/h al centre i sud del territori i a cotes altes. I respecte les temperatures, les matinades seran poc fredes, amb mínimes per sota dels 5ºC al Pirineu, entre els 5 i 10 a l’interior i entre els 10 i 15 a la costa. I de dia demà el vent humit frenarà la temperatura per sota dels 20 ºC a la costa, però s’assoliran els 20/24 ºC a l’interior. I diumenge, el vent reescalfat tornarà a disparar els termòmetes fins els 23 a 27 ºC al centre i sud.