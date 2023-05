El Temps a Catalunya (23/05/2023) | RTVE Catalunya

Les nuvolades, els ruixats, les tempestes i les pujades i baixades de temperatura marquen també aquest dimarts. Un temps canviant i insegur associat a aquesta DANA del sud peninsular que a Almeria, Murcia i Alacant deixa pluges torrencials superiors als 100 litres. Ara be, a Ontinyent (Alacant) superen ja els 200 litres. A Catalunya, el que afavoreix inestabilitat, que en les darreres hores han arribat també a Ponent, on en algunes poblacions feia gairebé 3 mesos que no hi plovia. Precipitacions, localment intenses, que tant aquesta tarda com demà es repetiran de forma bastant irregular, a molts punts del territori. La tendència però, es que aquesta Depressió Aïllada en Altura lentament es vagi desdibuixant. De fet, a partir de dijous queda reabsorbida per un nou embossament d’aire fred en altura que farà que les precipitacions siguin intenses i extenses. Entre divendres i el cap de setmana es mantindrà la inestabilitat però les precipitacions seran més discretes. Poc o molt, aquesta setmana plourà gairebé cada dia: avui i demà les quantitats acumulades no seran gaire generoses... però dijous es podrien acumular de 20 a 40 litres de forma bastant generalitzada.