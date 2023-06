El Temps a Catalunya (22/06/2023) | RTVE Catalunya

Primer dia d’estiu marcat pel sol, per un cel que va recuperant el color blau i per la calor, però encara amb nuvolades, ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu i comarques del NE. Localment intenses i acompanyades de pedra o calamarsa. Una inestabilitat associada a un solc d’aire fred que tenim en altura... i que també afavoreix la entrada de vent càlid i humit del sud, que explica la matinada tant càlida i xafogosa que hem tingut. Aquest aire fred avui tendirà a allunyar-se però mantindrà encara la inestabilitat al nord i nord-est de Catalunya. En el seu recorregut cap a França, afavorirà la entrada de vent del nord que arribarà a casa nostra una mica reescalfat... però també netejarà el cel de pols en suspensió. Els propers dies la situació quedarà dominada per les altes pressions... i per una nova glopada d’aire molt càlid que intensificarà la calor, sobretot durant el cap de setmana quan alguns termòmetres de l'interior, poden fregar els 40º.