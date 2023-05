El Temps a Catalunya (22/05/2023) | RTVE Catalunya

Dilluns de núvols a tot arreu, ruixats localment intensos en algunes comarques i en general fresqueta. La presencia d’aquesta DANA al Golf de Cadis afavoreix una acusada inestabilitat a tota la costa mediterrània. Les pluges més abundants es concentren a Almeria, Múrcia i Granada ... mentre que a Catalunya són ruixats i tempestes localment intenses. I és que a casa nostra, tant avui com demà, aquesta bossa freda en altura del sud peninsular, ens enviarà diverses línies d’inestabilitat. Una inestabilitat molt típica de la primavera que ens acompanyarà pràcticament tota la setmana: matins més assolellats i tardes amb precipitacions, que entre dijous i sobretot divendres, poden tornar a ser molt intenses. Per tant, plourà gairebé cada dia i arribarem a diumenge amb quantitats acumulades que poden superar els 50 litres a moltes poblacions I la bona noticia és que les previsions del model europeu per les properes 4 setmanes, és a dir fins a mitjans de juny, marquen una tendència a que siguin setmanes humides. El color verd indica que pot ploure entre un 10 i un 60% més de lo habitual. El verd de l’esperança...